Матч «Бастия» — «Нант» отложен в связи с плохими погодными условиями
Встреча 24-го тура чемпионата Франции «Бастия» — «Нант» была отложена в связи с плохими погодными условиями, сообщает RMC.
По информации издания, такое решение было принято
Матч «Бастия» — «Нант» должен был состояться сегодня на стадионе «Арманд Чезари». Встреча была запланирована на 21:00 мск. «Бастия» (22 очка) располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, «Нант» (26) — на 15-й.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter