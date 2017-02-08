По информации издания, такое решение было принято из-за сильного непрекращающегося дождя в Корсике. Матч перенесён на завтра, 9 февраля, однако, если погода в регионе не изменится, встречу перенесут на более поздний срок.



Матч «Бастия» — «Нант» должен был состояться сегодня на стадионе «Арманд Чезари». Встреча была запланирована на 21:00 мск. «Бастия» (22 очка) располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, «Нант» (26) — на 15-й.