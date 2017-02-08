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8 февраля 2017, 21:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Матч «Бастия» — «Нант» отложен в связи с плохими погодными условиями

Встреча 24-го тура чемпионата Франции «Бастия» — «Нант» была отложена в связи с плохими погодными условиями, сообщает RMC.

По информации издания, такое решение было принято из-за сильного непрекращающегося дождя в Корсике. Матч перенесён на завтра, 9 февраля, однако, если погода в регионе не изменится, встречу перенесут на более поздний срок.

Матч «Бастия» — «Нант» должен был состояться сегодня на стадионе «Арманд Чезари». Встреча была запланирована на 21:00 мск. «Бастия» (22 очка) располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, «Нант» (26) — на 15-й.

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Футбольный клуб «Бастия» запретил фанату доступ на стадион после скандала с Балотелли

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Французский футбольный клуб «Бастия» дисквалифицировал своего болельщика за расистское поведение в отношении нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, сообщается на официальном сайте «Бастии».
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