Марсель Исламкулов: Насколько амбициозен «Кайсар» — увидите сами
Одной из заметных фигур в составе кызылординского «Кайсара», выигравшего турнир Первой лиги футбольного чемпионата Казахстана 2016 года, был в прошлом сезоне 22-летний голкипер Марсель Исламкулов. Молодой страж ворот кызылординской команды защищал их очень уверенно и внес свою ощутимую лепту в ее успешные выступления.
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Заключив в это межсезонье новый контракт с «Кайсаром», перспективный вратарь готовится и дальше отвечать за последний рубеж обороны «волков» — уже в сильнейшем дивизионе чемпионата нашей страны.
Корреспондент республиканского
— Марсель, прошлый сезон получился для Вас очень удачным: 16 матчей в Первой лиге — всего лишь 5 пропущенных мячей. Считаете его лучшим в своей игровой карьере?
— Конечно, прошлый год был лучшим в моей не слишком пока длинной игровой карьере.
— Каковы впечатления от игры защитников вашей команды в 2016 году?
— Линия обороны у нас была одной из самых лучших, и это, конечно же, заслуга защитников, что мы пропустили меньше всех.
— Предстоящий сезон должен стать для Вас первым на уровне КПЛ. Как думаете, — пора уже проявлять себя в
— Конечно, пора. Я готов, — к этому и иду (Улыбается).
— За последние четыре сезона Вы провели в Первой лиге чемпионата Казахстана 59 матчей. Каковы Ваши впечатления от этого турнира? Как считаете, — его уровень растет?
— Уровень Первой лиги с каждым годом растет. Там нет такой команды, которая просто так даст себя обыграть.
— Если учитывать, что Вашим конкурентом в борьбе за пост № 1 в «Кайсаре» является сейчас Антон Цирин, можно полагать, что шансы стать основным голкипером команды в 2017 году у Вас достаточно неплохие. А сами что думаете по этому поводу?
— Шанс будет, и, надеюсь, я докажу свою состоятельность тренерскому штабу.
— А кому из голкиперов больше доверяет тренерский штаб «Кайсара» в это межсезонье?
— Кому доверяет тренерский штаб — это, пожалуй, вопрос не ко мне (Улыбается).
— Но в спаррингах одинаковое с Антоном Цириным игровое время получаете?
— Да, — по тайму играем.
— Как проходят предсезонные
— Сборы проходят отлично, с нагрузками справляемся (Улыбается).
— За два года успели привыкнуть к Кызылорде? Как Вам местные болельщики?
— За два года в Кызылорде уже чувствую себя как дома. Болельщики ярые, чувствуется их горячая поддержка.
— Судя по всему, «Кайсар» должен предстать в новом сезоне вполне амбициозным коллективом. Но насколько амбициозным, на Ваш взгляд?
— Коллектив собрался хороший, дружный. А насколько амбициозный — Вы увидите сами по ходу сезона. Это секрет (Смеется).
— Хотели бы
— Кызылординским любителям футбола хочу сказать, чтобы всегда были вместе с командой и горячо ее поддерживали, не нарушая законов, — вот и все!
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