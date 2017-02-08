Заключив в это межсезонье новый контракт с «Кайсаром», перспективный вратарь готовится и дальше отвечать за последний рубеж обороны «волков» — уже в сильнейшем дивизионе чемпионата нашей страны.



Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил пообщаться с голкипером кызылординцев и задать ему несколько вопросов.



— Марсель, прошлый сезон получился для Вас очень удачным: 16 матчей в Первой лиге — всего лишь 5 пропущенных мячей. Считаете его лучшим в своей игровой карьере?

— Конечно, прошлый год был лучшим в моей не слишком пока длинной игровой карьере.



— Каковы впечатления от игры защитников вашей команды в 2016 году?

— Линия обороны у нас была одной из самых лучших, и это, конечно же, заслуга защитников, что мы пропустили меньше всех.



— Предстоящий сезон должен стать для Вас первым на уровне КПЛ. Как думаете, — пора уже проявлять себя в Премьер-Лиге?

— Конечно, пора. Я готов, — к этому и иду (Улыбается).



— За последние четыре сезона Вы провели в Первой лиге чемпионата Казахстана 59 матчей. Каковы Ваши впечатления от этого турнира? Как считаете, — его уровень растет?

— Уровень Первой лиги с каждым годом растет. Там нет такой команды, которая просто так даст себя обыграть.



— Если учитывать, что Вашим конкурентом в борьбе за пост № 1 в «Кайсаре» является сейчас Антон Цирин, можно полагать, что шансы стать основным голкипером команды в 2017 году у Вас достаточно неплохие. А сами что думаете по этому поводу?

— Шанс будет, и, надеюсь, я докажу свою состоятельность тренерскому штабу.



— А кому из голкиперов больше доверяет тренерский штаб «Кайсара» в это межсезонье?

— Кому доверяет тренерский штаб — это, пожалуй, вопрос не ко мне (Улыбается).



— Но в спаррингах одинаковое с Антоном Цириным игровое время получаете?

— Да, — по тайму играем.



— Как проходят предсезонные учебно-тренировочные сборы? Удается справляться с предлагаемыми нагрузками?

— Сборы проходят отлично, с нагрузками справляемся (Улыбается).



— За два года успели привыкнуть к Кызылорде? Как Вам местные болельщики?

— За два года в Кызылорде уже чувствую себя как дома. Болельщики ярые, чувствуется их горячая поддержка.



— Судя по всему, «Кайсар» должен предстать в новом сезоне вполне амбициозным коллективом. Но насколько амбициозным, на Ваш взгляд?

— Коллектив собрался хороший, дружный. А насколько амбициозный — Вы увидите сами по ходу сезона. Это секрет (Смеется).



— Хотели бы что-то сказать кызылординским любителям футбола?

— Кызылординским любителям футбола хочу сказать, чтобы всегда были вместе с командой и горячо ее поддерживали, не нарушая законов, — вот и все!