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8 февраля 2017, 20:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вейналдум — лучший игрок «Ливерпуля» в январе

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум признан лучшим игроком команды в январе, сообщает пресс-служба клуба.

Голландский хавбек набрал наибольшее количество голосов болельщиков (22%), опередив Симона Миньоле (18%) и Трента Арнольда (13%).

В минувшем месяце Вейналдум провёл семь матчей (шесть — в стартовом составе) и забил важный гол в поединке 23-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:1).

«Для меня эта награда многое значит. Любому игроку приятно получать такие призы, поскольку так ты чувствуешь поддержку болельщиков. Постараюсь играть ещё лучше, но главное — это чтобы команда вновь начала побеждать», — сказал Вейналдум.

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