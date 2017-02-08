Голландский хавбек набрал наибольшее количество голосов болельщиков (22%), опередив Симона Миньоле (18%) и Трента Арнольда (13%).



В минувшем месяце Вейналдум провёл семь матчей (шесть — в стартовом составе) и забил важный гол в поединке 23-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:1).



«Для меня эта награда многое значит. Любому игроку приятно получать такие призы, поскольку так ты чувствуешь поддержку болельщиков. Постараюсь играть ещё лучше, но главное — это чтобы команда вновь начала побеждать», — сказал Вейналдум.