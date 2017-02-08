Вейналдум — лучший игрок «Ливерпуля» в январе
Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум признан лучшим игроком команды в январе, сообщает
пресс-служба клуба.
Голландский хавбек набрал наибольшее количество голосов болельщиков (22%), опередив Симона Миньоле (18%) и Трента Арнольда (13%).
В минувшем месяце Вейналдум провёл семь матчей (шесть — в стартовом составе) и забил важный гол в поединке 23-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:1).
«Для меня эта награда многое значит. Любому игроку приятно получать такие призы, поскольку так ты чувствуешь поддержку болельщиков. Постараюсь играть ещё лучше, но главное — это чтобы команда вновь начала побеждать», — сказал Вейналдум.
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