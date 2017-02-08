«Пошёл вон из футбола». Война вокруг Зозули продолжается
Баннер в поддержку «Райо» на матче «Баварии». Заявление ультрас харьковского «Металлиста». Фанаты воюют
из-за Романа Зозули.
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Вот когда ещё запасному «Бетиса» уделялось столько внимания? Роман Зозуля остаётся героем новостей уже неделю, а градус эмоций продолжает расти. За последние три дня случились несколько важных событий.
Конфликт на высшем уровне
Одновременно в ситуацию вмешался посол Украины в Испании. Анатолий Щербина встретился с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом. Цель — защитить интересы футболиста. Конечно, правила одни для всех, но, с другой стороны, в произошедшем усмотрели нарушение прав футболиста, а точнее — права на труд. По итогам встречи стороны договорились донести до испанского правительства следующую позицию: игрок стал жертвой обстоятельств и его необходимо поддержать.
Информационная борьба
Влиятельная газета El Pais посвятила Зозуле небольшой материал под названием «Как русская пропаганда повлияла на карьеру Зозули». Журналист Карлос Торральба разъясняет, что Роман не применял нацистских символов, а значит, его нельзя обвинить в нацизме. Хотя журналист признаёт, что украинец является националистом.
Болельщики мадридского клуба не остались в долгу и выпустили досье на футболиста. Документ из девяти страниц содержит фрагменты биографии Зозули, фото с портретом Степана Бандеры, фото с оружием и отчёты о поездках в расположение военных.
Ответ не заставил себя ждать. С одной стороны, представитель Зозули Хосе Хименес заявил, что пока продолжаются акции болельщиков «Райо Вальекано», ситуацию нельзя урегулировать. Но вчера вечером дискуссия снова расширила географию. Официальное заявление выпустили ультрас «Металлиста». Несмотря на то что харьковский клуб — принципиальный соперник «Днепра», в котором играл Зозуля, ультрас выступили в поддержку жертвы «стимулируемых кацапами анархо-коммунистов». Заявление, как ни странно, написано на русском языке, поэтому можно ознакомиться с ним в оригинале, опубликованном на странице с 28 тыс. подписчиков. В тексте также утверждается, что несколько фанатов «Райо» принимали участие в боевых действиях. Отметим, что содержание некоторых постов сообщества довольно далеко от футбола.
В поддержку Зозуле выступила ещё одна украинская фанатская группировка. В посте предлагается запустить флешмоб в Интернете с хэштегом #Wearezozulia.
Может показаться, что Испания и Украина — единственные стороны, в которых этот конфликт может стать причиной массового обсуждения болельщиков. Но нет. Не обошлось без Германии. Поклонники мюнхенской «Баварии» во время матча Кубка Германии с «Вольфсбургом» развесили на фанатской трибуне два баннера: «Уберите нацистов из футбола» и «Зозуля — вон».
Пока выступление немцев — последнее в этом сериале, но вряд ли на нём всё закончится. Слишком много нерешённых вопросов остаётся. От того, где будет получать зарплату неиграющий футболист, до того, как именно правительство Испании собирается оказывать ему поддержку.
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