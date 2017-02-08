«Пошёл вон из футбола». Война вокруг Зозули продолжается

Вот когда ещё запасному «Бетиса» уделялось столько внимания? Роман Зозуля остаётся героем новостей уже неделю, а градус эмоций продолжает расти. За последние три дня случились несколько важных событий.

Конфликт на высшем уровне

Во-первых, Зозуля принял решение провести остаток сезона в «Бетисе». Представители двух клубов провели встречу, по итогам которой Роману были предложены два варианта на выбор: перейти в «Райо» и получить охрану, но иметь возможность играть в футбол, или остаться в Севилье, но без игровой практики, так как украинец успел сменить три команды за год («Днепр», «Бетис» и «Райо»). Зозуля посоветовался с семьёй и выбрал Севилью. Теперь встал вопрос о зарплате. По документам футболист принадлежит «Райо Вальекано», но играть за клуб он отказался. Руководство «Бетиса» не сомневалось в том, что зарплату до конца сезона он будет получать в «Райо». Их уверенность можно сравнить только с уверенностью президента «Райо» Раулем Пресой в том, что зарплата — забота «Бетиса». Наверняка ситуация разрешится в ближайшие дни (как минимум из-за общественного резонанса), но пока адрес кассы неизвестен.



Одновременно в ситуацию вмешался посол Украины в Испании. Анатолий Щербина встретился с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом. Цель — защитить интересы футболиста. Конечно, правила одни для всех, но, с другой стороны, в произошедшем усмотрели нарушение прав футболиста, а точнее — права на труд. По итогам встречи стороны договорились донести до испанского правительства следующую позицию: игрок стал жертвой обстоятельств и его необходимо поддержать.

Информационная борьба

Влиятельная газета El Pais посвятила Зозуле небольшой материал под названием «Как русская пропаганда повлияла на карьеру Зозули». Журналист Карлос Торральба разъясняет, что Роман не применял нацистских символов, а значит, его нельзя обвинить в нацизме. Хотя журналист признаёт, что украинец является националистом.



Болельщики мадридского клуба не остались в долгу и выпустили досье на футболиста. Документ из девяти страниц содержит фрагменты биографии Зозули, фото с портретом Степана Бандеры, фото с оружием и отчёты о поездках в расположение военных.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">THE STRIPE CAN'T GET TAINTED<br>He is Zozuyla, this is what happened and there are our values<a href="https://t.co/kEQiDssY2y">https://t.co/kEQiDssY2y</a></p>— Bukaneros (@bukaneros92) <a href="https://twitter.com/bukaneros92/status/828227162524307456">5 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ответ не заставил себя ждать. С одной стороны, представитель Зозули Хосе Хименес заявил, что пока продолжаются акции болельщиков «Райо Вальекано», ситуацию нельзя урегулировать. Но вчера вечером дискуссия снова расширила географию. Официальное заявление выпустили ультрас «Металлиста». Несмотря на то что харьковский клуб — принципиальный соперник «Днепра», в котором играл Зозуля, ультрас выступили в поддержку жертвы «стимулируемых кацапами анархо-коммунистов». Заявление, как ни странно, написано на русском языке, поэтому можно ознакомиться с ним в оригинале, опубликованном на странице с 28 тыс. подписчиков. В тексте также утверждается, что несколько фанатов «Райо» принимали участие в боевых действиях. Отметим, что содержание некоторых постов сообщества довольно далеко от футбола.

<aside name="clb15451813" class="teaser teaser_incontent teaser_vk_post"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_vk_post"> <div id="vk_post_-37389870_17637"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?139"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-37389870_17637", -37389870, 17637, 'b3afXShd6Zh6iMMHNNX51Hi-', {})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451813.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В поддержку Зозуле выступила ещё одна украинская фанатская группировка. В посте предлагается запустить флешмоб в Интернете с хэштегом #Wearezozulia.

<aside name="clb15451813" class="teaser teaser_incontent teaser_vk_post"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_vk_post"> <div id="vk_post_-96340040_59495"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?139"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-96340040_59495", -96340040, 59495, 'rww7Nvv-gslrtkMMb9ZOiPD5', {})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451813.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Может показаться, что Испания и Украина — единственные стороны, в которых этот конфликт может стать причиной массового обсуждения болельщиков. Но нет. Не обошлось без Германии. Поклонники мюнхенской «Баварии» во время матча Кубка Германии с «Вольфсбургом» развесили на фанатской трибуне два баннера: «Уберите нацистов из футбола» и «Зозуля — вон».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">Quen protexe ou xustifica o nazismo é complice! CC/ <a href="https://twitter.com/Tebasjavier">@Tebasjavier</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/DankeBayern?src=hash">#DankeBayern</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FascismoNuncaMais?src=hash">#FascismoNuncaMais</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/TebasVaiteXa?src=hash">#TebasVaiteXa</a> <a href="https://t.co/qXmqydoScm">pic.twitter.com/qXmqydoScm</a></p>— Adrián R. Bravo (@adrianrbravo) <a href="https://twitter.com/adrianrbravo/status/829357545928138752">8 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пока выступление немцев — последнее в этом сериале, но вряд ли на нём всё закончится. Слишком много нерешённых вопросов остаётся. От того, где будет получать зарплату неиграющий футболист, до того, как именно правительство Испании собирается оказывать ему поддержку.