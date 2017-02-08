«Иртыш» вырвал ничью у венгров

Димитар Димитров в первом тайме предоставил возможность проявить себя ребятам, которым свои притязания на попадание в число первых одиннадцати еще предстоит доказывать и легионерам, находящихся на просмотре. К чести, выглядели они неплохо. Однако на перерыв венгры ушли победителями — 0:1. Во втором тайме павлодарцы активизировались. Уже в дебюте второй половины мог отличиться Жан Теодоро Собриньо, но его удар пришелся в перекладину. К счастью, на 64 минуте Аслан Дарабаев прямым ударом со штрафного сравнял счет. До конца встречи счет так и не изменился. Итог — 1:1.