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8 февраля 2017, 19:47 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Андрей Канчельскис: Аршавин обошел меня? Главное — мы оба в «сотке»

Сегодня популярное британское издание FourFourTwo включил двух футболистов из России в список 100 лучших легионеров в истории английской премьер-лиги.

Сегодня популярное британское издание FourFourTwo включил двух футболистов из России в список 100 лучших легионеров в истории английской <nobr>премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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Андрей Аршавин, игравший в лондонском «Арсенале» занял 91-е место, Андрей Канчельскис, выступавший в «Манчестер Юнайтед», — 98-е.

— Рад, что попал в этот список, — сказал Канчесльсикс, — здорово, что сразу два русских оказались в сотке. Доволен. Я 98-й, а Аршавин 91? Он меня опередил? Ну и что? Они так решили. Уже хорошо, что оба мы включены в такой рейтинг. Мои достижения всем известны. Я дважды выигрывал чемпионат Англии. Но рассуждать об этом рейтинге нет смысла. Хорошо, что мы с Андреем туда попали.

Лучшего легионера в истории чемпионата Англии я вам навскидку не назову. Когда я играл, были Гиггз, Кантона, Ширер, Шилтон, Бергкамп. Сейчас другие звезды. Так что надо хорошенько подумать. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

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