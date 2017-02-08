«Кайрат» разошелся миром со «Сплитом»

Противостоял Народной команде хорватский коллектив «Сплит», испытывающий трудности во внутреннем первенстве. Сейчас он занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Хорватии. «Кайрат» же выступил перед соперником в неплохой физической форме. Команда Кахабера Цхададзе в этом году имеет пять побед и только одно поражение. В большинстве матчей алматинский клуб не пропускал. Тем не менее, несмотря на статистику, игра обещала подарить болельщикам массу положительных эмоций.



«Кайрат» сразу же обозначил, что именно он будет играть первым номером, а сопернику лучше отдать мяч и уповать на контратаки. «Сплит» в принципе этому не стал противиться и принял правила игры нашего клуба. На 10-й минуте после очередной атаки Исаэль вышел на ударную позицию и сильно пробил — к сожалению, мяч пролетел мимо ворот. «Кайрат» наращивал игровое преимущество, но некоторая суматоха в игре алматинского клуба мешала ему «насесть» на ворота соперника.



К середине тайма команда Цхададзе полностью контролировала ход игры, грамотно держа мяч и умно используя высокий прессинг, однако забить по-прежнему не удавалось. На 28-й минуте «Кайрат» имел хороший шанс выйти вперед — после проникающего паса из глубины Андрей Аршавин обработал мяч уже в штрафной, обыграл двоих соперников, но на удар сил не хватило; мяч после отскока отлетел к Бауыржану Исламхану, который на замахе убрал защитника и сильно пробил в дальний угол — вратарь соперника, вытянувшись в струнку, все-таки смог вытащить тяжелейший мяч.



Стоит отметить, что и «Сплит» порой остро огрызался, однако надежная игра Стаса Покатилова на «ленточке» не раз спала от гола.



На 45-й минуте после фола соперника на Аршавине «Кайрат» получил право на опасный штрафной удар, который исполнил Исламхан. Мяч после удара капитана нашего клуба в считанных сантиметрах пролетел над перекладиной.



С первых минут второй половины «Кайрат» продолжил начатое в первом тайме — атаковать ворота соперника и пытаться открыть счет в игре. На 58-й минуте Иво Иличевич должен был забивать после прострела Ермека Куантаева, но мяч после удара атакующего полузащитника попал в ногу голкипера. Несмотря на территориальное преимущество алматинского клуба, забить ему не удалось — встреча завершилась нулевой ничьей.



«Кайрат» — «Сплит» 0:0

«Кайрат»: Покатилов (Плотников 46), Куантаев (Вороговский 63), Арсо, Маркович, Суюмбаев, Бакаев, Куат, Исламхан (Турысбек 72), Исаэль (Иличевич 46), Аршавин (Жуков 59), Гоу (Форбс 60, Раимбек 82)

8 февраля 2017. Турция, Белек.