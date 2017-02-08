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8 февраля 2017, 19:38 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Окжетпес» обыграл молдавскую «Зарю»

Кокшетауский «Окжетпес» провел очередной контрольный матч на проходящих в Турции учебно-тренировочных сборах.

Кокшетауский Окжетпес провел очередной контрольный матч на проходящих в Турции <nobr>учебно-тренировочных</nobr> сборах. Увеличить
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Примечательно, что судила игру казахстанская бригада арбитров. В поле первый тайм судил Александр Гаузер, а на линии — Самат Тергеусизов и Сергей Васютин. Во втором тайме главным арбитром работал Асхат Абданбаев. Инспектировал встречу Юрий Петрович Ярышев.

С первых же минут кокшетаусцы обозначили свое игровое и территориальное преимущество. Соперник выстроил эшелонированную оборону и играл «вторым номером», уповая на контратаки. Несмотря на солидное преимущество, голевых моментов у ворот «Зари» в первом тайме было мало. Мог открывать счет Александр Козлов, который бил под углом, но вратарь парировал сложный удар.

Во втором тайме обе команды почти полностью поменяли составы. Синегорцы снова начали с места в карьер, и на этот раз удалось прорвать оборону соперника. После паса Игоря Юрина украинский форвард Ярослав Квасов, находящийся на просмотре, поразил ворота.

Молдаване после пропущенного гола стали чаще пытаться пройти к воротам Руслана Абжанова, который после перерыва сменил на посту номер один Сашу Стаменковича. На 80-й минуте «Заря» заработала пенальти, но реализовать не смогла — мяч после удара попал в перекладину.

Несмотря на ряд довольно острых атак в обе стороны, счет на табло до финального свистка так и не изменился — 1:0 в пользу «Окжетпеса».

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