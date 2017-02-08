Месси купил дом соседей, чтобы они не беспокоили его

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По его словам, аргентинцу даже пришлось купить дом соседей, чтобы они его не беспокоили.

— Когда Месси купил дом около Барселоны в Кастельдефельсе, то столкнулся с очень шумными соседями, — цитирует L’Equipe Ракитича. — В итоге он купил и их дом, чтобы жить в спокойствии.