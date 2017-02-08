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8 февраля 2017, 18:57 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Месси купил дом соседей, чтобы они не беспокоили его

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич отметил, что его одноклубник Лионель Месси очень любит спокойствие.

Полузащитник Барселоны Иван <span class=error>Ракитич</span> отметил что его одноклубник <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> очень любит спокойствие. Увеличить
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По его словам, аргентинцу даже пришлось купить дом соседей, чтобы они его не беспокоили.

— Когда Месси купил дом около Барселоны в Кастельдефельсе, то столкнулся с очень шумными соседями, — цитирует L’Equipe Ракитича. — В итоге он купил и их дом, чтобы жить в спокойствии.

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