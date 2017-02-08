«Алтай» переиграл дубль донецкого «Шахтера»

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Стартовый состав «Алтая»: Григоренко, Шмидт, Димов, Умашев, Кейлер, Ерсалимов, Хабит, Дзария, Молдакараев, Жумаскалиев, Диаби

На замену выходили: Карпович, Заречный, Нургалиев, Касьянов, Сакенов, Шафф, Диарра.



Первый тайм остался без забитых мячей, а во втором с передачи Мохамммеда Диарра отметился Константин Заречный. 1:0 — победа «Алтая».



Напомним, сегодня с дублем донецкого клуба встречался шымкентский «Ордабасы», и эта игра завершилась ничьей.