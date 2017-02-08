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8 февраля 2017, 18:54 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Алтай» переиграл дубль донецкого «Шахтера»

Семейский «Алтай» в товарищеском матче встретился с дублем донецкого «Шахтера», пишет Sports.kz.

<span class=error>Семейский</span> Алтай в товарищеском матче встретился с дублем донецкого Шахтера пишет Sports.kz. Увеличить
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Стартовый состав «Алтая»: Григоренко, Шмидт, Димов, Умашев, Кейлер, Ерсалимов, Хабит, Дзария, Молдакараев, Жумаскалиев, Диаби
На замену выходили: Карпович, Заречный, Нургалиев, Касьянов, Сакенов, Шафф, Диарра.

Первый тайм остался без забитых мячей, а во втором с передачи Мохамммеда Диарра отметился Константин Заречный. 1:0 — победа «Алтая».

Напомним, сегодня с дублем донецкого клуба встречался шымкентский «Ордабасы», и эта игра завершилась ничьей.

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