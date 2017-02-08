Новый клуб Витселя хочет приобрести Бакку
Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» интересуется нападающим «Милана» Карлосом Баккой. Напомним, что за эту команду выступает
экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.
Как сообщает Leggo, китайский клуб хотел бы приобрести Бакку до конца февраля, когда в Китае закроется трансферное окно. «Милан» хотел бы получить за колумбийского форварда не менее 25 миллионов евро.
В текущем сезоне 30-летний Карлос Бакка провел 21 матч за «Милан» и забил девять мячей при двух голевых передачах.
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