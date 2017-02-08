Новый клуб Витселя хочет приобрести Бакку

Как сообщает Leggo, китайский клуб хотел бы приобрести Бакку до конца февраля, когда в Китае закроется трансферное окно. «Милан» хотел бы получить за колумбийского форварда не менее 25 миллионов евро.

В текущем сезоне 30-летний Карлос Бакка провел 21 матч за «Милан» и забил девять мячей при двух голевых передачах.