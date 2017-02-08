Агент: У Джеко нет причин уходить из «Ромы»

«Джеко уже выступает за большой клуб. У “Ромы” отличное руководство, огромное число болельщиков, и я не вижу причин, чтобы отсюда уходить. Эдин всегда был хорош. У него возникли определённые проблемы в прошлом сезоне, когда он сменил чемпионат, но с приходом Спаллетти мой клиент обрёл стабильность. Клуб поверил в Джеко, и Эдин показывает, на что он способен. Джеко забил более 200 голов за карьеру, и он единственный игрок, который порой напоминает мне великого ван Бастена», — приводит слова агента SportMediaset.