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8 февраля 2017, 18:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент: У Джеко нет причин уходить из «Ромы»

Нападающий Эдин Джеко не собирается уходить из «Ромы», несмотря на слухи об интересе к нему со стороны «Реала», утверждает представитель игрока Сильвано Мартина.

«Джеко уже выступает за большой клуб. У “Ромы” отличное руководство, огромное число болельщиков, и я не вижу причин, чтобы отсюда уходить. Эдин всегда был хорош. У него возникли определённые проблемы в прошлом сезоне, когда он сменил чемпионат, но с приходом Спаллетти мой клиент обрёл стабильность. Клуб поверил в Джеко, и Эдин показывает, на что он способен. Джеко забил более 200 голов за карьеру, и он единственный игрок, который порой напоминает мне великого ван Бастена», — приводит слова агента SportMediaset.

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