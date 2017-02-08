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8 февраля 2017, 18:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

19-летний Хенрихс может стать преемником Лама в «Баварии»

Полузащитник «Байера» Бенджамин Хенрихс вошёл в число приоритетных трансферных целей «Баварии», утверждает Bild.

Мюнхенцы рассматривают 19-летнего футболиста в качестве замены капитану команды Филиппу Ламу, принявшему решение завершить карьеру по окончании сезона.

«Бавария» уже давно следит за талантливым футболистом, способным сыграть на разных позициях. В текущем сезоне Бундеслиги Бенджамин провёл 17 матчей, отметившись 2 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 10 млн.

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