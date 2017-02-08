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8 февраля 2017, 18:17 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Консул Украины в Германии будет требовать от «Баварии» извинений за баннеры в адрес Зозули

Генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк заявил, что будет требовать извинений от мюнхенской «Баварии». Поводом для этого стали баннеры болельщиков в адрес украинского нападающего Романа Зозули.

Генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим <span class=error>Костюк</span> заявил что будет требовать извинений от мюнхенской Баварии. Поводом для этого стали <span class=error>баннеры</span> болельщиков в адрес украинского нападающего Романа Зозули. Увеличить
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«Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает проявления неуважения и безосновательных обвинений со стороны фанатов флагмана мирового футбола, как в адрес украинского игрока Романа Зозули, так и в адрес всех патриотов Украины, во время матча Кубка Германии «Бавария» — «Вольфсбург».

Мы адресуем правлению «Баварии» соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от клуба. Особенно странно воспринимать такие действия на территории Баварии, учитывая исторические факты, которые связывают этот регион с зарождением и развитием одного из самых ужасных нацистских режимов мира. Футбол — это не место для проявлений ксенофобии и нетерпимости, — написал Костюк на своей странице в Facebook.

Напомним, во время матча 1/8 финала Кубка Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» (1:0), болельщики мюнхенского клуба на трибуне вывесили баннеры с надписями «Выгоняйте нацистов из футбола» и «Зозуля, убирайся».

Таким образом немецкие болельщики поддержали фанатов «Райо Вальекано», которые ранее выступали против перехода украинского нападающего «Бетиса» Романа Зозули. По мнению болельщиков мадридской команды, футболист поддерживает взгляды неонацистов, что противоречит философии клуба.

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