«Астана» сыграла вничью с клубом украинской Премьер-Лиги

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Стартовый состав «Астаны»: Мокин, Аничич, Мужиков, Лулаку, Твумаси, Шитов, Шомко, Маевский, Логвиненко, Бейсебеков, Жалмукан.



На гол Аздрена Лулаку у соперника ответил Юрйи Габовда, затем Патрик Твумаси вновь вывел казахстанцев вперед, а украинцы сравняли счет, больше голов не было. 2:2 — ничья.



11 февраля соперником подопечных Станимира Стойлова выступит один из сильнейших клубов Боснии и Герцеговины «Железничар».