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8 февраля 2017, 18:12 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» сыграла вничью с клубом украинской Премьер-Лиги

«Астана» на сборе в Турции провела первый товарищеский матч с украинским клубом «Александрия», пишет Sports.kz.

<span class=error>Астана</span> на сборе в Турции провела первый товарищеский матч с украинским клубом Александрия пишет Sports.kz. Увеличить
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Стартовый состав «Астаны»: Мокин, Аничич, Мужиков, Лулаку, Твумаси, Шитов, Шомко, Маевский, Логвиненко, Бейсебеков, Жалмукан.

На гол Аздрена Лулаку у соперника ответил Юрйи Габовда, затем Патрик Твумаси вновь вывел казахстанцев вперед, а украинцы сравняли счет, больше голов не было. 2:2 — ничья.

11 февраля соперником подопечных Станимира Стойлова выступит один из сильнейших клубов Боснии и Герцеговины «Железничар».

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Стойлов рассказал о своем будущем в «Астане»

Стойлов рассказал о своем будущем в «Астане»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов в интервью Sportal.bg прокомментировал вопрос продления контракта с казахстанским клубом, а также признался, что хотел бы попробовать свои силы в более сильном европейском чемпионате, сообщает Sports.kz.
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