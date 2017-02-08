«Астана» сыграла вничью с клубом украинской Премьер-Лиги
«Астана» на сборе в Турции провела первый товарищеский матч с украинским клубом «Александрия», пишет Sports.kz.
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Стартовый состав «Астаны»: Мокин, Аничич, Мужиков, Лулаку, Твумаси, Шитов, Шомко, Маевский, Логвиненко, Бейсебеков, Жалмукан.
На гол Аздрена Лулаку у соперника ответил Юрйи Габовда, затем Патрик Твумаси вновь вывел казахстанцев вперед, а украинцы сравняли счет, больше голов не было. 2:2 — ничья.
11 февраля соперником подопечных Станимира Стойлова выступит один из сильнейших клубов Боснии и Герцеговины «Железничар».
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