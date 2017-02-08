Тевес дебютировал за «Шанхай» с поражения и вылета из азиатской Лиги чемпионов
Сегодня аргентинский нападающий Карлос Тевес провел первый матч за «Шанхай Шэньхуа».
Самый высокооплачиваемый футболист мира не смог помочь своей новой команде в матче
Аргентинец перешел в «Шанхай Шеньхуа» из «Бока Хуниорс», подписав с новой командой контракт на два года, за которые он получит 60 миллионов евро — более 700 тысяч евро в неделю. Эта сумма сделала 32-летнего игрока самым высокооплачиваемым игроком в мире. Ранее стало известно, что в контракте Тевеса есть пункт, по которому в ноябре он может вернуться в «Боку», если будет некомфортно чувствовать себя в Китае.
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