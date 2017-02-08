«РБ Лейпциг» продлил контракт с Форсбергом
«РБ Лейпциг» официально объявил о продлении контракта с нападающим Эмилем Форсбергом.
Новое соглашение с 25-летним шведским форвардом рассчитано до лета 2022 года.
В текущем сезоне Бундеслиги Форсберг провёл 15 матчей, отметившись 5 голами и 8 результативными передачами. Он перешёл в немецкий клуб в январе 2015 года из «Мальмё» примерно за € 4 млн. В его активе 3 гола в 24 матчах за сборную Швеции.
«РБ Лейпциг» сенсационно занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая на четыре очка от «Баварии».
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