«РБ Лейпциг» продлил контракт с Форсбергом

Новое соглашение с 25-летним шведским форвардом рассчитано до лета 2022 года.



В текущем сезоне Бундеслиги Форсберг провёл 15 матчей, отметившись 5 голами и 8 результативными передачами. Он перешёл в немецкий клуб в январе 2015 года из «Мальмё» примерно за € 4 млн. В его активе 3 гола в 24 матчах за сборную Швеции.



«РБ Лейпциг» сенсационно занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая на четыре очка от «Баварии».