Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28706963/
8 февраля 2017, 17:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» продлил контракт с Форсбергом

«РБ Лейпциг» официально объявил о продлении контракта с нападающим Эмилем Форсбергом.

Новое соглашение с 25-летним шведским форвардом рассчитано до лета 2022 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Форсберг провёл 15 матчей, отметившись 5 голами и 8 результативными передачами. Он перешёл в немецкий клуб в январе 2015 года из «Мальмё» примерно за € 4 млн. В его активе 3 гола в 24 матчах за сборную Швеции.

«РБ Лейпциг» сенсационно занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая на четыре очка от «Баварии».

РБ Лейпциг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России