Руни готов помочь «Манчестер Юнайтед» в матче с «Уотфордом»

Он уже проводит тренировки без ограничений.



Опытный форвард пропустил предыдущую встречу манкунианцев с «Лестер Сити» (3:0), а предстоящий поединок с «шершнями», который состоится 11 февраля, должен начать на скамейке запасных.



В текущем сезоне чемпионата Англии Руни провёл 17 матчей, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами.