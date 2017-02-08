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8 февраля 2017, 17:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Руни готов помочь «Манчестер Юнайтед» в матче с «Уотфордом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оправился от болезни и успеет полностью восстановиться к домашнему матчу 25-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом», сообщает Mirror.

Он уже проводит тренировки без ограничений.

Опытный форвард пропустил предыдущую встречу манкунианцев с «Лестер Сити» (3:0), а предстоящий поединок с «шершнями», который состоится 11 февраля, должен начать на скамейке запасных.

В текущем сезоне чемпионата Англии Руни провёл 17 матчей, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами.

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