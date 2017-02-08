Там, где бастуют модели. Всё о самой дорогой китайской команде
Знакомимся с клубом «Шанхай СИПГ», самым наглым соискателем чемпионского титула в Китае.
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Когда мы слышим очередной странноватый слух о трансфере в Китай, чаще всего речь идёт об одном клубе. За последний календарный год «Шанхай СИПГ» потратил 122 млн евро, не заработав на трансферах ни копейки. Даже на фоне переходов Витселя и Тевеса портовая шанхайская команда выглядит мешковато. «Шанхай» установил два трансферных рекорда Китая, а его состав Transfermarkt оценивает в два раза дороже, чем состав ближайшего преследователя — чемпиона последних лет «Гуанчжоу Эвергранд».
Жозе Моуринью в начале сезона напомнил: если клуб хочет выйти на новый уровень и стать частью элиты, ему придётся покупать первые чемпионства. Очевидно,
Район
Клуб играет на довольно известном стадионе. «Шанхай Стэдиум» был одной из футбольных арен Олимпийских игр в 2008 году, а в 2015-м здесь провели Суперкубок Италии. Строение принадлежит государству, но «СИПГ» ни с кем его не делит. 57 тыс. зрителей — много даже для Европы. Средняя посещаемость домашних матчей «Шанхай СИПГ» — 30 тыс. зрителей, пятый показатель в чемпионате. Но посещаемость с каждым годом растёт.
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