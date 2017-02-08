Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28706041/
8 февраля 2017, 16:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Там, где бастуют модели. Всё о самой дорогой китайской команде

Знакомимся с клубом «Шанхай СИПГ», самым наглым соискателем чемпионского титула в Китае.

Там где бастуют модели. Всё о самой дорогой китайской команде - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Когда мы слышим очередной странноватый слух о трансфере в Китай, чаще всего речь идёт об одном клубе. За последний календарный год «Шанхай СИПГ» потратил 122 млн евро, не заработав на трансферах ни копейки. Даже на фоне переходов Витселя и Тевеса портовая шанхайская команда выглядит мешковато. «Шанхай» установил два трансферных рекорда Китая, а его состав Transfermarkt оценивает в два раза дороже, чем состав ближайшего преследователя — чемпиона последних лет «Гуанчжоу Эвергранд».

Жозе Моуринью в начале сезона напомнил: если клуб хочет выйти на новый уровень и стать частью элиты, ему придётся покупать первые чемпионства. Очевидно, Виллаш-Боаш хотя бы в этом прислушивается к мнению своего бывшего руководителя. Итак, визитная карточка самой дорогой команды Китая.

Район
Клуб играет на довольно известном стадионе. «Шанхай Стэдиум» был одной из футбольных арен Олимпийских игр в 2008 году, а в 2015-м здесь провели Суперкубок Италии. Строение принадлежит государству, но «СИПГ» ни с кем его не делит. 57 тыс. зрителей — много даже для Европы. Средняя посещаемость домашних матчей «Шанхай СИПГ» — 30 тыс. зрителей, пятый показатель в чемпионате. Но посещаемость с каждым годом растёт.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России