«Реал» вновь проявляет интерес к де Хеа и готов заплатить € 65 млн

Мадридцы неоднократно пытались переманить испанца к себе, но договориться с «МЮ» не получается.



Marca сообщает, что летом руководство «Реала» вновь вступит с манкунианцами в переговоры. Мадридцы готовы заплатить за 26-летнего футболиста € 65 млн.



Контракт Давида де Хеа с «МЮ» рассчитан до лета 2019 года, но уже сейчас «красные дьяволы» хотели бы продлить соглашение. Источник же отмечает, что внушительная сумма, предлагаемая за вратаря, может побудить руководство «МЮ» пойти «Реалу» навстречу.