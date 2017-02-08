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8 февраля 2017, 16:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» вновь проявляет интерес к де Хеа и готов заплатить € 65 млн

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа вновь интересен «Реалу».

Мадридцы неоднократно пытались переманить испанца к себе, но договориться с «МЮ» не получается.

Marca сообщает, что летом руководство «Реала» вновь вступит с манкунианцами в переговоры. Мадридцы готовы заплатить за 26-летнего футболиста € 65 млн.

Контракт Давида де Хеа с «МЮ» рассчитан до лета 2019 года, но уже сейчас «красные дьяволы» хотели бы продлить соглашение. Источник же отмечает, что внушительная сумма, предлагаемая за вратаря, может побудить руководство «МЮ» пойти «Реалу» навстречу.

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