«Шахтер» проведет пять товарищеских матчей
Определились команды, с которыми карагандинский «Шахтер» проведет следующие контрольные матчи на втором
учебно-тренировочном сборе.
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Сборы завершатся 25-го февраля. До этого времени «Шахтер» планирует провести пять
9-го февраля «горняки» встретятся с украинским футбольным клубом «Ильичевец», который занимает первую строчку в текущем розыгрыше Первой Лиги Украины. 12-го февраля карагандинцы сойдутся в поединке с македонским клубом «Академия Пандев», выступающим во втором по силе чемпионате своей страны. 16-го февраля «горняки» сыграют с ФК «Заря», к слову, на данный момент занимающим третью строчку в высшем дивизионе Украины. 20-го февраля «Шахтер» встретится с грузинским «Динамо» из Батуми. А завершат второй
Расписание матчей на УТС:
09.02 «Шахтер» — «Ильичёвец» (Мариуполь, Украина)
12.02 «Шахтер» — «Академия Пандев» (Струмица, Македония)
16.02 «Шахтер» — «Заря» (Луганск, Украина)
20.02 «Шахтер» — «Динамо» (Батуми, Грузия)
24.02 «Шахтер» — «Сибирь» (Новосибирск, Россия).
Обращаем внимание, что в расписании возможны изменения.
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