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8 февраля 2017, 16:33 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Шахтер» проведет пять товарищеских матчей

Определились команды, с которыми карагандинский «Шахтер» проведет следующие контрольные матчи на втором учебно-тренировочном сборе.

Определились команды с которыми карагандинский Шахтер проведет следующие контрольные матчи на втором <nobr>учебно-тренировочном</nobr> сборе. Увеличить
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Сборы завершатся 25-го февраля. До этого времени «Шахтер» планирует провести пять спарринг-поединков.

9-го февраля «горняки» встретятся с украинским футбольным клубом «Ильичевец», который занимает первую строчку в текущем розыгрыше Первой Лиги Украины. 12-го февраля карагандинцы сойдутся в поединке с македонским клубом «Академия Пандев», выступающим во втором по силе чемпионате своей страны. 16-го февраля «горняки» сыграют с ФК «Заря», к слову, на данный момент занимающим третью строчку в высшем дивизионе Украины. 20-го февраля «Шахтер» встретится с грузинским «Динамо» из Батуми. А завершат второй учебно-тренировочный сбор «оранжево-черные» матчем с российской «Сибирью» из Новосибирска.

Расписание матчей на УТС:
09.02 «Шахтер» — «Ильичёвец» (Мариуполь, Украина)
12.02 «Шахтер» — «Академия Пандев» (Струмица, Македония)
16.02 «Шахтер» — «Заря» (Луганск, Украина)
20.02 «Шахтер» — «Динамо» (Батуми, Грузия)
24.02 «Шахтер» — «Сибирь» (Новосибирск, Россия).

Обращаем внимание, что в расписании возможны изменения.

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