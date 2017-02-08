«Шахтер» проведет пять товарищеских матчей

Сборы завершатся 25-го февраля. До этого времени «Шахтер» планирует провести пять спарринг-поединков.



9-го февраля «горняки» встретятся с украинским футбольным клубом «Ильичевец», который занимает первую строчку в текущем розыгрыше Первой Лиги Украины. 12-го февраля карагандинцы сойдутся в поединке с македонским клубом «Академия Пандев», выступающим во втором по силе чемпионате своей страны. 16-го февраля «горняки» сыграют с ФК «Заря», к слову, на данный момент занимающим третью строчку в высшем дивизионе Украины. 20-го февраля «Шахтер» встретится с грузинским «Динамо» из Батуми. А завершат второй учебно-тренировочный сбор «оранжево-черные» матчем с российской «Сибирью» из Новосибирска.



Расписание матчей на УТС:

09.02 «Шахтер» — «Ильичёвец» (Мариуполь, Украина)

12.02 «Шахтер» — «Академия Пандев» (Струмица, Македония)

16.02 «Шахтер» — «Заря» (Луганск, Украина)

20.02 «Шахтер» — «Динамо» (Батуми, Грузия)

24.02 «Шахтер» — «Сибирь» (Новосибирск, Россия).



Обращаем внимание, что в расписании возможны изменения.