В «Баварии» недовольны заявлением Лама о завершении карьеры
Руководство «Баварии» выразило недовольство заявлением защитника Филиппа Лама о завершении карьеры в конце сезона.
Мюнхенцы считают, что объявление должно было быть совместным, а игроку следовало согласовать его с клубом.
— В «Баварии» удивлены подходу Лама и его советника, — подчеркнул председатель правления клуба
Филипп Лам был важным игроком для «Баварии» последние десять лет. Дверь клуба всегда будет для него открыта.
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