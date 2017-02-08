Неста: Надеюсь, новые владельцы «Милана» будут помнить о традициях клуба
Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста выразил надежду, что новые владельцы миланского клуба будут следовать стилю и традициям, которые были созданы Сильвио Берлускони.
«Первое, что я должен сказать, — спасибо Берлускони. Я играл в “Милане” в течение 10 лет, спасибо за это богу, но и Берлускони тоже. Но всему
Я думаю, что такой клуб, как “Милан”, никогда не должен быть искажён. Надеюсь, что новые владельцы будут помнить о традициях и стиле клуба, которые были созданы Берлускони за последние 30 лет», — сказал Неста в эфире Sky Sport Italia.
Продажа «Милана» запланирована на март 2017 года.
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