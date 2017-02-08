Брозович получил травму в матче с «Ювентусом» и выбыл на неопределённый срок

У хорватского футболиста сломан палец на ноге, информирует официальный сайт нерадзурри.



Точные сроки восстановления игрока не называются, Брозович пройдёт следующее обследование «в ближайшие недели».



Брозович был заменён на 58-й минуте матча с «Ювентусом». В этом сезоне Серии А он забил три мяча и отдал две результативные передачи в 15 матчах.