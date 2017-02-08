Брозович получил травму в матче с «Ювентусом» и выбыл на неопределённый срок
Полузащитник «Интера» Марсело Брозович получил травму в выездном матче 23-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (0:1).
У хорватского футболиста сломан палец на ноге, информирует официальный сайт нерадзурри.
Точные сроки восстановления игрока не называются, Брозович пройдёт следующее обследование «в ближайшие недели».
Брозович был заменён на 58-й минуте матча с «Ювентусом». В этом сезоне Серии А он забил три мяча и отдал две результативные передачи в 15 матчах.
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