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8 февраля 2017, 15:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Брозович получил травму в матче с «Ювентусом» и выбыл на неопределённый срок

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович получил травму в выездном матче 23-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (0:1).

У хорватского футболиста сломан палец на ноге, информирует официальный сайт нерадзурри.

Точные сроки восстановления игрока не называются, Брозович пройдёт следующее обследование «в ближайшие недели».

Брозович был заменён на 58-й минуте матча с «Ювентусом». В этом сезоне Серии А он забил три мяча и отдал две результативные передачи в 15 матчах.

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