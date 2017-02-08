Президент Ла Лиги встретился с послом Украины в Испании по ситуации с Зозулей

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По итогам встречи стороны договорились, что испанское правительство должно поддержать футболиста, который имеет право на труд.



Ранее «Райо Вальекано» отказался от аренды украинца из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. Позже Зозуля принял решение остаток сезона провести в «Бетисе».