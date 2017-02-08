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8 февраля 2017, 15:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент Ла Лиги встретился с послом Украины в Испании по ситуации с Зозулей

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас встретился с послом Украины в Испании Анатолием Щербой, чтобы обсудить ситуацию, которая возникла с украинским нападающим Романом Зозулей, права на которого принадлежат «Бетису».

Президент Ла Лиги <span class=error>Хавьер</span> <span class=error>Тебас</span> встретился с послом Украины в Испании Анатолием <span class=error>Щербой</span> чтобы обсудить ситуацию которая возникла с украинским нападающим Романом Зозулей права на которого принадлежат <span class=error>Бетису</span>. Увеличить
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По итогам встречи стороны договорились, что испанское правительство должно поддержать футболиста, который имеет право на труд.

Ранее «Райо Вальекано» отказался от аренды украинца из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. Позже Зозуля принял решение остаток сезона провести в «Бетисе».

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