Президент Ла Лиги встретился с послом Украины в Испании по ситуации с Зозулей
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас встретился с послом Украины в Испании Анатолием Щербой, чтобы обсудить ситуацию, которая возникла с украинским нападающим Романом Зозулей, права на которого принадлежат «Бетису».
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Видимо, что-то случилось...
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По итогам встречи стороны договорились, что испанское правительство должно поддержать футболиста, который имеет право на труд.
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