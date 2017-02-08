Президент «Атлетико»: Гризманн в МЮ? Это маленькая команда
Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед»? Это маленькая команда. Я верю в договоры, которые подписывают люди. Это касается и Симеоне и Гризманна.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился с Гризманном, предложив ему € 18 млн в год, но подтверждения информация так и не получила.
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