Президент «Атлетико»: Гризманн в МЮ? Это маленькая команда

«Манчестер Юнайтед»? Это маленькая команда. Я верю в договоры, которые подписывают люди. Это касается и Симеоне и Гризманна.



Когда-то я сказал, что Агуэро глупец. Нет, он не глупец, он один из лучших игроков в истории, но он глупо поступил, покинув «Атлетико». Он великий игрок и хороший друг, я желаю ему удачи и мира в «Манчестер Сити», — цитирует Сересо Marca.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился с Гризманном, предложив ему € 18 млн в год, но подтверждения информация так и не получила.