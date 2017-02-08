Минское «Динамо» на втором сборе в Турции сыграет с «Крыльями Советов»
Стал известен предварительный план проведения второго
учебно-тренировочного сбора минского «Динамо», который пройдет в турецком Белеке с 20 февраля по 6 марта. В программе — пять контрольных спаррингов.
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23 февраля запланировано два матча: против грузинского «Локомотива» и против самарских «Крыльев Советов». 1 марта запланирован матч против датского «Брабранда» (Д3). 5 марта запланировано два матча: против украинского «Гелиоса» (Д2) и против датского «Фреденсборга"(Д3). При этом в программе сбора возможны изменения, отмечает официальный сайт «Динамо».
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