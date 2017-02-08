Минское «Динамо» на втором сборе в Турции сыграет с «Крыльями Советов»

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23 февраля запланировано два матча: против грузинского «Локомотива» и против самарских «Крыльев Советов». 1 марта запланирован матч против датского «Брабранда» (Д3). 5 марта запланировано два матча: против украинского «Гелиоса» (Д2) и против датского «Фреденсборга"(Д3). При этом в программе сбора возможны изменения, отмечает официальный сайт «Динамо».