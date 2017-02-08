Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28704646/
8 февраля 2017, 15:07 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Товарищеский матч. «Городея» победила «Виздев»

Проводящая сбор в Польше «Городея» в товарищеском матче победила «Видзев» (Лодзь, Польша, Д4) — 1:0.

ВИДЗЕВ (Польша, Д4) — ГОРОДЕЯ — 0:1
ГОРОДЕЯ (1-й тайм): Романюк, Пласконный, Шестиловский, Усеня, Ярославский, Тупчий, Якубович, Лебедев, Игнатенко, Глебко, Воронков.
ГОРОДЕЯ (2-й тайм): Василючек (Хутко, 70), Шидловский, Шестиловский, Колпачук, Кац, Пархачев, Воловик, Мартынец, Колядко, Игнатенко Петров.
ГОЛ: 0:1 — Глебко (18).

Городея
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ