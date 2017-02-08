Товарищеский матч. «Городея» победила «Виздев»
Проводящая сбор в Польше «Городея» в товарищеском матче победила «Видзев» (Лодзь, Польша, Д4) — 1:0.
ВИДЗЕВ (Польша, Д4) — ГОРОДЕЯ — 0:1
ГОРОДЕЯ (1-й тайм): Романюк, Пласконный, Шестиловский, Усеня, Ярославский, Тупчий, Якубович, Лебедев, Игнатенко, Глебко, Воронков.
ГОРОДЕЯ (2-й тайм): Василючек (Хутко, 70), Шидловский, Шестиловский, Колпачук, Кац, Пархачев, Воловик, Мартынец, Колядко, Игнатенко Петров.
ГОЛ: 0:1 — Глебко (18).
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