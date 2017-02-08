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8 февраля 2017, 14:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Красич: Скорее всего, я останусь в «Лехии» на год, может быть, на два

Полузащитник Милош Красич, известный в России по выступлению за ЦСКА, может продлить контракт с «Лехией», цвета которого защищает на данный момент.

Об этом футболист сообщил в интервью Przeglad Sportowy.

«Скорее всего, я останусь в “Лехии” на год, может быть, на два. У меня очень хорошие отношения с людьми в клубе. Переговоры по новому контракту продолжаются», — сказал Красич.

Действующий договор 32-летнего Красича истекает летом 2017 года. В «Лехию» Милош перебрался в августе 2015 года из «Фенербахче».
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