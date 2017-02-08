Красич: Скорее всего, я останусь в «Лехии» на год, может быть, на два

Об этом футболист сообщил в интервью Przeglad Sportowy.



«Скорее всего, я останусь в “Лехии” на год, может быть, на два. У меня очень хорошие отношения с людьми в клубе. Переговоры по новому контракту продолжаются», — сказал Красич.



Действующий договор 32-летнего Красича истекает летом 2017 года. В «Лехию» Милош перебрался в августе 2015 года из «Фенербахче».