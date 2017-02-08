Статистика Мхитаряна: в чем полузащитник лучше Маты, Езила, Сильвы и Азара
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян после непростого начала сезона в английском клубе стал одним из ведущих игроков команды Жозе Моуринью.
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«СЭ» предлагает сравнить основные показатели армянского легионера со статистикой других ведущих атакующих полузащитников
«Теперь я вижу его магию». Мхитарян снова зажигает.
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