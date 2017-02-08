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8 февраля 2017, 14:27 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Статистика Мхитаряна: в чем полузащитник лучше Маты, Езила, Сильвы и Азара

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян после непростого начала сезона в английском клубе стал одним из ведущих игроков команды Жозе Моуринью.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян после непростого начала сезона в английском клубе стал одним из ведущих игроков команды <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span>. Увеличить
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«СЭ» предлагает сравнить основные показатели армянского легионера со статистикой других ведущих атакующих полузащитников премьер-лиги — Хуана Маты из «МЮ», Месута Езила из «Арсенала», Давида Сильвы из «Манчестер Сити» и Эдена Азара из «Челси».

«Теперь я вижу его магию». Мхитарян снова зажигает.

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