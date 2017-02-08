Статистика Мхитаряна: в чем полузащитник лучше Маты, Езила, Сильвы и Азара

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«СЭ» предлагает сравнить основные показатели армянского легионера со статистикой других ведущих атакующих полузащитников премьер-лиги — Хуана Маты из «МЮ», Месута Езила из «Арсенала», Давида Сильвы из «Манчестер Сити» и Эдена Азара из «Челси».

«Теперь я вижу его магию». Мхитарян снова зажигает.