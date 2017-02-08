Руководство «Фенербахче» хочет продлить контракт с Адвокатом

Контракт 69-летнего специалиста истекает в конце сезона-2016/17, но в клубе намерены продлить договор на год.



Председатель правления «Фенербахче» Азиз Йылдырым сообщил, что руководство готово предоставить Адвокату хороший трансферный бюджет, однако финансовые детали не разглашаются. Об этом пишет Hurriyet. Дик Адвокат намерен принять решение относительно своего будущего по окончании сезона.



После 19 туров «Фенербахче» под руководством голландского специалиста занимает в турецкой Суперлиге 4-е место, в четырёх очках от пьедестала и в девяти от лидирующего «Бешикташа».