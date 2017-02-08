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8 февраля 2017, 14:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Шустер советует Гётце покинуть «Боруссию» Д

В последнее время в Германии всё чаще стали говорить о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Марио Гётце.

Футболист немецкой сборной не пользуется большим доверием главного тренера дортмундцев Томаса Тухеля и не имеет соответствующей игровой практики. В стороне от дискуссий не остался и бывший наставник мадридского «Реала» Бернд Шустер.

«Мне больно, что такой сильный футболист сидит на скамейке запасных. Во многих европейских клубах он был бы игроком основного состава. В его случае я бы сказал, что он должен играть за пределами Германии. Он может почувствовать уверенность в своих силах в Испании, Англии или Италии, после чего вернуться в Германию более сильным», — цитирует Шустера Bild.
Ранее приводились слова Тухеля о том, что Гётце на каком-то этапе обязательно понадобится «Боруссии».

Гётце в 2013 году покинул «Боруссию», пополнив ряды «Баварии». Но там дела у него не заладились, и перед стартом нынешнего сезона он вернулся в стан дортмундцев. По итогам 19 туров Бундеслиги он сыграл в 11 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

Боруссия Д
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