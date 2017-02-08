Шустер советует Гётце покинуть «Боруссию» Д

Футболист немецкой сборной не пользуется большим доверием главного тренера дортмундцев Томаса Тухеля и не имеет соответствующей игровой практики. В стороне от дискуссий не остался и бывший наставник мадридского «Реала» Бернд Шустер.



«Мне больно, что такой сильный футболист сидит на скамейке запасных. Во многих европейских клубах он был бы игроком основного состава. В его случае я бы сказал, что он должен играть за пределами Германии. Он может почувствовать уверенность в своих силах в Испании, Англии или Италии, после чего вернуться в Германию более сильным», — цитирует Шустера Bild.

Ранее приводились слова Тухеля о том, что Гётце на каком-то этапе обязательно понадобится «Боруссии».



Гётце в 2013 году покинул «Боруссию», пополнив ряды «Баварии». Но там дела у него не заладились, и перед стартом нынешнего сезона он вернулся в стан дортмундцев. По итогам 19 туров Бундеслиги он сыграл в 11 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.