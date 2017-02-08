Товарищеский матч. Солигорский «Шахтер» в первом матче среды уступил «Карпатам»

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ШАХТЕР — КАРПАТЫ — 0:1

ШАХТЕР: Садовский (Сакович, 46) — Шибун, Гарапучик, Пилиповец, Евсеенко — Селява (к), Давидович, Багарич, Леонович, Сенько — Хижниченко.

ГОЛ: 0:1 — Чачуа (87).



Недавно завершивший карьеру помощник главного тренера Павел Евсеенко сыграл в связи с недобором футболистов из-за легких повреждений, отмечает официальный сайт «Шахтера». Вторая встреча начнется в 17.00. В ней сыграют игроки, которые на данный момент наиболее приближены к стартовому составу.