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8 февраля 2017, 14:22 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Товарищеский матч. Солигорский «Шахтер» в первом матче среды уступил «Карпатам»

В среду, 8 февраля, солигорский «Шахтер» проводит два спарринга с львовскими «Карпатами». В первой игре приняли участие игроки условного резерва «горняков». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды.

В среду 8 февраля <span class=error>солигорский</span> Шахтер проводит два спарринга с львовскими Карпатами. В первой игре приняли участие игроки условного резерва горняков. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды. Увеличить
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ШАХТЕР — КАРПАТЫ — 0:1
ШАХТЕР: Садовский (Сакович, 46) — Шибун, Гарапучик, Пилиповец, Евсеенко — Селява (к), Давидович, Багарич, Леонович, Сенько — Хижниченко.
ГОЛ: 0:1 — Чачуа (87).

Недавно завершивший карьеру помощник главного тренера Павел Евсеенко сыграл в связи с недобором футболистов из-за легких повреждений, отмечает официальный сайт «Шахтера». Вторая встреча начнется в 17.00. В ней сыграют игроки, которые на данный момент наиболее приближены к стартовому составу.

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