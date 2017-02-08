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8 февраля 2017, 14:20 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Выпускник академии «Динамо» стал игроком испанского «Алавеса»

Игрок подписал контракт с клубом Ла Лиги.

Игрок подписал контракт с клубом Ла Лиги. Увеличить
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Украинский фуболист Алексей Хахлев стал игроком испанского «Алавеса», сообщил в Facebook его отец Алексей Хахлев-старший.

Подробности контракта не разглашаются.

Хахлев — воспитанник киевского «Динамо». Летом 2016-го года закончил обучение в академии столичного клуба, но подписывать контракт отказался.

«Алавес» является середняком испанской лиги. На данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице из 20-ти команд. После 27 игр на счету команды 21 очко.

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