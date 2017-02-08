«Теперь я вижу его магию». Мхитарян снова зажигает

ПЕРВЫЙ НА ТРЕНИРОВКАХ.

Несколько лет назад Жозе Моуринью спросили о том, сколько ему требуется времени, чтобы определить уровень футболиста. «Игроки любят повторять, что им нужно провести хотя бы пять матчей подряд, — отвечал португалец. — О, это же фантастика! Вам не надо никаких пяти матчей. Вам достаточно десяти минут, за которые я все пойму».

Казалось, в случае с Мхитаряном Моуринью все понял за 45 минут дерби с «Манчестер Сити». В той сентябрьской игре армянин за тайм умудрился 12 раз потерять мяч (больше всех) и в перерыве отправился в душ. В следующий раз в основе матча премьер-лиги Мхитарян появился аж через три месяца — настолько сильно был недоволен Моуринью. По официальной версии, правда, полузащитник не играл из-за травмы, но едва ли это была единственная причина отстранения Мхитаряна от основы. И уж точно не главная.

Сам армянин подчеркнуто уходил от темы обсуждения своего настоящего и будущего, а его твиттер даже той скверной осенью пестрил сообщениями в поддержку «Манчестер Юнайтед». Полузащитник продолжал трудиться на базе, часами пропадал в тренажерном зале, верил и надеялся. «С первого дня в “МЮ” Генрих стал приезжать на тренировки очень рано, — признался на днях его коллега Джесси Лингард. — Погба все время опаздывает, а Мхитарян всякий раз первый».

ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.

Моуринью все видел. Видел, что новичок старается, что хочет вернуться на поле, что давно восстановился от травмы — была она или нет. Португальца забрасывали вопросами об узнике «Олд Траффорд», но тот искусно уходил от ответа, списывая все на расплывчатый термин «адаптация». Эта история напоминала травлю Маты в «Челси», поэтому Мхитаряну пророчили скорый трансфер — вроде бы даже «Боруссия» возжелала вернуть своего лучшего игрока прошлого сезона.

Мата в 2013-м так и не дождался шанса на возвращение в состав, поэтому той зимой ушел в «Манчестер Юнайтед». Кто знает, может быть, и сейчас Мхитарян играл бы в другом месте, но в декабре Моуринью неожиданно вернул опального полузащитника в основу. Марсьяль и Рэшфорд не шибко результативны в этом сезоне, поэтому португалец искал варианты для усиления внутри команды. И нашел.

В декабре Мхитарян вернулся в «старт», а в важном матче с «Тоттенхэмом» даже забил победный мяч. Правда, взлет армянина приостановила травма, которую хавбек получил в той же встрече. Но запаса адреналина в крови Мхитаряна хватило для того, чтобы вернуться в строй всего через две недели — пропускать еще какое-то время хавбек просто не имел права. Возвращение получилось триумфальным: Мхитарян вышел на замену во втором тайме построждественской игры с «Сандерлендом» и забил феноменальный гол «ударом скорпиона».

По итогам декабря в голосовании за лучший гол на сайте «Манчестер Юнайтед» Мхитарян занял все три призовых места.

ПЕСНЯ ОТ ФАНАТОВ.

Болельщики «МЮ» полюбили хавбека не только за красоту забитых им мячей, но и за фамилию. Англичане, в том числе комментаторы, крайне редко обращают внимание на происхождение игроков, поэтому окликают их так, как им удобнее. Поэтому французы на Островах постоянно лишаются привилегированного ударения на последний слог, а фамилии гостей с Востока вообще коверкают или упрощают (Билялетдинов — Билли). Мхитарян в Англии превратился в Микки-тэ-ри-ана — иначе язык у местных просто не выворачивается. Зато словечко «Миккитэриан» (ударение на «э») прекрасно ложится на мотив знаменитой песни Стинга Englishman in New York. Фанаты переделали этот хит и теперь регулярно исполняют его на «Олд Траффорд» со словами «Миккитэриан, Генрих Миккитэриан — это наш хавбек-армянин».

Песня звучит почти на каждом матче, потому что ее герой за короткий срок превратился в важнейшую фигуру «Манчестер Юнайтед» и уже начал осваиваться на ключевой позиции «десятки». Последнюю игру с «Лестером» «МЮ» начал по расстановке 4−4−2, где Мхитарян занял место на левом краю, но в середине первого тайма перестроился на привычные 4−2−3−1. Армянский хавбек раскрылся на месте под нападающим — до конца тайма он забил, а сразу после перерыва ассистировал Мате.

После игры Моуринью сказал то, что еще пару месяцев было немыслимо услышать из его уст: «Теперь я вижу магию Генриха. Но я вижу и другие вещи, которые хочу видеть. Мхи играет очень хорошо». Мхитарян недавно тоже сделал реверанс в сторону португальца, доказав, что не имеет к нему никаких претензий. «Моуринью лучше разбирается в тактике, чем Юрген Клопп, — отметил армянин. — У него в “Боруссии” мы только гонялись за мячом, словно дети». Генрих даже не постеснялся поддеть тренера враждующего «Ливерпуля», пусть и своего бывшего наставника, что только порадовало болельщиков «МЮ». Похоже, Мхитарян прошел через ад и стал «дьяволом».