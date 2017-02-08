Анатолий Юревич, Владимир Белявский, Павел Родненок и Артем Радьков вошли в тренерский штаб «Звезды"-БГУ

Главным тренером «Звезды» стал Белявский, которому помогает Юревич, отмечает «Спортивная панорама». Тренеры продолжительное время работают вместе. До 2014 года специалисты возглавляли казахстанский «Атырау». Кроме Белявского и Юревича, в тренерский штаб первой команды «Звезды» входят Владимир Остриков и Павел Кудряшов. Радьков работает с юношеской командой 1999 года рождения, а Родненок — с 2000-м годом.