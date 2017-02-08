Два камерунца Бикеле Муссинги и Идрисс Нгуесси прибыли на просмотр в «Крумкачы»

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Оба ранее без успеха прошли просмотр в минском «Динамо», отмечает «Спортивная панорама». Идрисс Нгуесси в ночь с 19 на 20 января был госпитализирован с диагнозом малярия. Однако по заверению руководителя клуба Дениса Шунто, футболист на данный момент полностью здоров.