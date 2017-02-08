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8 февраля 2017, 14:05 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Два камерунца Бикеле Муссинги и Идрисс Нгуесси прибыли на просмотр в «Крумкачы»

Два камерунских футболиста Бикеле Муссинги и Идрисс Нгуесси прибыли на просмотр в «Крумкачы». 8 февраля они провели первую тренировку с командой.

Два камерунских футболиста <span class=error>Бикеле</span> <span class=error>Муссинги</span> и <span class=error>Идрисс</span> <span class=error>Нгуесси</span> прибыли на просмотр в Крумкачы. 8 февраля они провели первую тренировку с командой. Увеличить
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Оба ранее без успеха прошли просмотр в минском «Динамо», отмечает «Спортивная панорама». Идрисс Нгуесси в ночь с 19 на 20 января был госпитализирован с диагнозом малярия. Однако по заверению руководителя клуба Дениса Шунто, футболист на данный момент полностью здоров.

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