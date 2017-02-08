«Бавария» заинтересовалась Феррейрой-Карраско в качестве замены Дугласу Косте

Согласно информации, в немецком гранде рассматривают бельгийского футболиста в качестве возможной замены полузащитнику Дугласу Косте. Бразильский футболист на днях заявил, что получил серьёзные предложения из Китая и европейских клубов.



По итогам 21 тура чемпионата Испании Феррейра-Карраско принял участие в 20 матчах, выйдя на поле в основном составе в 14 играх. Он стал автором 6 голов и 2 голевых передач.