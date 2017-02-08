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8 февраля 2017, 13:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» заинтересовалась Феррейрой-Карраско в качестве замены Дугласу Косте

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Атлетико» Яннику Феррейре-Карраско, передаёт A Bola со ссылкой на испанские СМИ.

Согласно информации, в немецком гранде рассматривают бельгийского футболиста в качестве возможной замены полузащитнику Дугласу Косте. Бразильский футболист на днях заявил, что получил серьёзные предложения из Китая и европейских клубов.

По итогам 21 тура чемпионата Испании Феррейра-Карраско принял участие в 20 матчах, выйдя на поле в основном составе в 14 играх. Он стал автором 6 голов и 2 голевых передач.

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