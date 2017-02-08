«Бавария» заинтересовалась Феррейрой-Карраско в качестве замены Дугласу Косте
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Атлетико» Яннику
Феррейре-Карраско, передаёт A Bola со ссылкой на испанские СМИ.
Согласно информации, в немецком гранде рассматривают бельгийского футболиста в качестве возможной замены полузащитнику Дугласу Косте. Бразильский футболист на днях заявил, что получил серьёзные предложения из Китая и европейских клубов.
По итогам 21 тура чемпионата Испании
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