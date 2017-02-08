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8 февраля 2017, 13:39 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Власти Минска выделят 150 миллионов рублей на реконструкцию стадиона «Динамо»

В 2017 году власти Минска продолжат реконструкцию стадиона «Динамо».

В 2017 году власти Минска продолжат реконструкцию стадиона Динамо. Увеличить
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На эти цели из городского бюджета выделят 150 миллионов рублей. Работы на объекте планируется завершить в 2018 году. Как заверяют власти, после реконструкции стадион должен стать многофункциональным. Там разместятся бизнес-центры, спортивные и продовольственные магазины, тренажерные залы, ресторан, множество кафе.

В 2019 году на «Динамо» пройдут церемонии открытия и закрытия вторых Европейских игр, отмечают naviny.by.

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