Власти Минска выделят 150 миллионов рублей на реконструкцию стадиона «Динамо»

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На эти цели из городского бюджета выделят 150 миллионов рублей. Работы на объекте планируется завершить в 2018 году. Как заверяют власти, после реконструкции стадион должен стать многофункциональным. Там разместятся бизнес-центры, спортивные и продовольственные магазины, тренажерные залы, ресторан, множество кафе.

В 2019 году на «Динамо» пройдут церемонии открытия и закрытия вторых Европейских игр, отмечают naviny.by.