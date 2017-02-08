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8 февраля 2017, 13:38 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Ордабасы» сыграл вничью с дублем донецкого «Шахтера»

Шымкентский «Ордабасы» на сборах в Турции разошелся миром с дублерами донецкого «Шахтера».

<span class=error>Шымкентский</span> <span class=error>Ордабасы</span> на сборах в Турции разошелся миром с дублерами донецкого Шахтера. Увеличить
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Голом в составе «Ордабасы» отличился Рахматулла Жакудаев, за донецкий клуб отметился Роман Яловенко.

«Ордабасы» — «Шахтер» (Донецк, Украина) 1:1 (1:1)
Голы: Яловенко 5 (0:1), Жакудаев 20 (1:1).

«Ордабасы»: Нурмухаметов (Бондаренко 46), Турсынбай, Ерланов, Мухтаров (Мвесигва 46), Кайкибасов, Гогуа (Пасечник 46), Адырбеков, Миятбек, Аширбеков, Жаксылык (Абдулин 46), Жакудаев.

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