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8 февраля 2017, 13:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Иртыш» сыграет с чемпионом Македонии

Очередной тренировочный матч «Иртыш» проведет с чемпионом Македонии «Вардаром» (Скопье). Начало встречи в 20:30 по времени Астаны.

Очередной тренировочный матч Иртыш проведет с чемпионом Македонии <span class=error>Вардаром</span> (<span class=error>Скопье</span>). Начало встречи в 20:30 по времени <span class=error>Астаны</span>. Увеличить
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«Вардар» — самый титулованный клуб Македонии. Год основания — 1947-й. Назван по имени реки, протекающей через Скопье.

В чемпионатах независимой Македонии «Вардару» не было равных в девяти сезонах (в том числе и в прошлом). Дважды клуб завоевывал серебряные медали, трижды — бронзовые. Пять раз «Вардар» выигрывал Кубок страны, два раза — Суперкубок.

В еврокубках македонский клуб участвовал 18 раз. Лучшее достижение — выход в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов-2003/04.

В данный момент в чемпионат Македонии перерыв. Позади два круга. Впереди — третий. «Вардар» занимает первое место и он близок к тому, чтобы в очередной раз стать чемпионом страны. «Шкения», занимающая второе место, отстает от команды из Скопье на четыре очка.

Стадион, на котором выступает «Вардар», носит имя Филиппа II Македонского. Открыт он в 1947 году и вмещает 36400 зрителей. Вряд ли многим известно, что Филипп II — македонский царь, который является отцом полководца Александра Македонского.

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