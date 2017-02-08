«Иртыш» сыграет с чемпионом Македонии

«Вардар» — самый титулованный клуб Македонии. Год основания — 1947-й. Назван по имени реки, протекающей через Скопье.



В чемпионатах независимой Македонии «Вардару» не было равных в девяти сезонах (в том числе и в прошлом). Дважды клуб завоевывал серебряные медали, трижды — бронзовые. Пять раз «Вардар» выигрывал Кубок страны, два раза — Суперкубок.



В еврокубках македонский клуб участвовал 18 раз. Лучшее достижение — выход в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов-2003/04.



В данный момент в чемпионат Македонии перерыв. Позади два круга. Впереди — третий. «Вардар» занимает первое место и он близок к тому, чтобы в очередной раз стать чемпионом страны. «Шкения», занимающая второе место, отстает от команды из Скопье на четыре очка.



Стадион, на котором выступает «Вардар», носит имя Филиппа II Македонского. Открыт он в 1947 году и вмещает 36400 зрителей. Вряд ли многим известно, что Филипп II — македонский царь, который является отцом полководца Александра Македонского.