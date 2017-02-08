Экс-нападающий «Зенита» и «Рубина» Домингес хочет вернуться в «Ривер Плейт»

Цвета аргентинского гранда Домингес защищал с 2001 по 2004 год и с 2011 по 2012 год.



«Я постоянно беседую с Домингесом, и он всегда хочет вернуться в “Ривер Плейт”. Дай бог, чтобы это случилось в июне или в другие сроки. Думаю, это его дом и двери “Ривер Плейт” всегда открыты для него. Я считаю Домингеса отличным футболистом, способным выступать как на флангах, так и в центральной зоне», — цитирует Кавенаги LPM.



Домингес играл за «Зенит» с 2007 по 2009 год. Цвета «Рубина» он защищал с 2004 по 2006 год, а в 2009 году вернулся в казанский клуб, подписав контракт на год. В данный момент Домингес выступает в греческом клубе «Олимпиакос».