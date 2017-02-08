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8 февраля 2017, 13:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

СМИ сообщили, что лучший друг Роналду приговорён к двум годам тюрьмы

Верховный суд в Нидерландах вынес приговор по делу известного кикбоксера Бадра Хари, который является лучшим другом нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Как сообщает AS, Хари был приговорён к двум годам заключения, однако в тюрьме он пробудет только полгода. Оставшийся срок кикбоксер будет отбывать условно.

Африканский спортсмен был признан виновным в двух разбойных нападениях, совершённых в Амстердаме ещё в 2012 году. Сам Хари на судебном процессе не присутствовал.

В 2015 году марокканец уже отбывал наказание в тюрьме за подобное преступление.

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