СМИ сообщили, что лучший друг Роналду приговорён к двум годам тюрьмы

Как сообщает AS, Хари был приговорён к двум годам заключения, однако в тюрьме он пробудет только полгода. Оставшийся срок кикбоксер будет отбывать условно.



Африканский спортсмен был признан виновным в двух разбойных нападениях, совершённых в Амстердаме ещё в 2012 году. Сам Хари на судебном процессе не присутствовал.



В 2015 году марокканец уже отбывал наказание в тюрьме за подобное преступление.