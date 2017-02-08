«Жетысу» подписал Гридина и Данилюка
По информации Sports.kz, готовящийся к турниру Первой лиги чемпионата Казахстана «Жетысу» подписал контракты с двумя известными в Казахстане игроками.
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29-летний форвард Сергей Гридин выступал в 2016 году за «Акжайык» (5 матчей в КПЛ) и «Кызыл-Жаре СК» (11−3 в Первой лиге). В это межсезонье нападающий тренировался с «Кайсаром», однако не приглянулся его главному тренеру Стойчо Младенову.
33-летний полузащитник Тарас Данилюк играл в последнее время за «Тараз» (31−1 в КПЛ-2016).
«Жетысу» готовится сейчас к новому сезону в Шымкенте. На 10 февраля талдыкорганцами намечено проведение в этом городе спарринга с «Махтааралом».
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