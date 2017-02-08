Трансферы. Как клубы КПЛ приглашают «новых-старых» футболистов

Эндрю Мвесигва

32-летний защитник из Уганды ранее уже выступал за «Ордабасы». Немного-немало провел четыре сезона — 100 матчей, семь голов. Оставил о себе хорошее впечатление. После Казахстана намеревался перейти в крепкий европейский клуб, но в 2015 году оказался в малоизвестной кипрской команде «Йениками Агделен». За нее отыграл 13 игр, после чего перешел во вьетнамский «Сайгон». В нем играл более-менее стабильно, приняв участие в 23 встречах. В межсезонье проходит просмотр в «Ордабасы». Не исключено, что подпишет контракт с южанами с учетом их симпатий к возрастным игрокам. Отметим, что «Ордабасы» считался самым возрастным клубом КПЛ прошлого сезона (средний возраст игроков — 29,5 лет).

Георгий Жуков

Экс-полузащитник «Астаны» сезон 2016 года провел в чемпионатах Голландии и России. Очень неплохо выглядел в «Роде», потом перебрался в «Урал». В РФПЛ не заиграл, в результате подсуетился «Кайрат» и выкупил трансфер игрока с условием, что он будет выступать за сборную Казахстана. Воспитанник футбольной академии клуба «Беерсхот» должен принести пользу алматинцам. Тем более ему только 22 года. Время для роста и становления в ведущего футболиста предостаточно.

Сито Риера

Последним местом работы бывшего футболиста «Кайрата» был польский «Шленск». На его счету 11 игр, и лишь в трех из них выходил в стартовом составе, что неудивительно. Ведь 30-летний испанец играет нестабильно, нередко выпадает из игры, вследствие чего и не задержался в алматинском клубе. Хотя в отсутствии класса его не упрекнуть. В некоторых ситуациях способен сыграть нестандартно или неожиданно пробить для вратаря, может эти качества позволят ему впечатлить Димитара Димитрова и заполучить возможность продолжить карьеру в амбициозной команде.

Изу Азука

Нигерийский нападающий хорошо знаком казахстанским болельщикам по выступлениям за «Иртыш» и «Тараз». Ни в одном из клубов не впечатлял, проведя в общей сложности 25 игр и забив четыре гола. Потом перебрался в турецкий клуб второй лиги «Ени Малатьяспор». В девяти матчах голами не отметился. В текущее межсезонье прибыл в расположение «Акжайыка» и, по сообщениям некоторых СМИ (клуб никак не освещает свою подготовку к сезону), заключил с уральцами соглашение до конца года. Трудно сказать, чем он приглянулся тренерскому штабу. Видимо, Вахиду Масудову известно, как найти подход к 27-летнему форварду.

Алексей Петрушин

Россиянин еще со времен работы в «Кайрате» зарекомендовал себя квалифицированным специалистом. И поэтому было удивительно, что к его услугам не прибегали клубы КПЛ, не считая «Спартака» (Семей). Тем не менее, состоялось его третье пришествие в Казахстан. На этот раз в «Ордабасы». В Шымкенте команда неплохая, если отбросить в сторону возраст игроков. Будут, конечно, еще новички из числа легионеров. Как-никак южанам летом участвовать в квалификации Лиги Европы. Главное, в составе есть известные тренеру игроки по совместной работе в «Кайрате». В связи с этим вокруг них сможет выстроить команду, ставящую перед собой высокие задачи в этом сезоне.

Напомним, что зимнее трансферное окно открыто до 3 апреля.