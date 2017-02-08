Трансферы. Как клубы КПЛ приглашают «новых-старых» футболистов
До начала национального чемпионата по футболу остается всего месяц. Многие клубы на 90 процентов определились с составами на новый сезон. При этом некоторые из них вернулись к кандидатурам старых знакомых. О них рассказывает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Эндрю Мвесигва
32-летний защитник из Уганды ранее уже выступал за «Ордабасы».
Георгий Жуков
Сито Риера
Последним местом работы бывшего футболиста «Кайрата» был польский «Шленск». На его счету 11 игр, и лишь в трех из них выходил в стартовом составе, что неудивительно. Ведь 30-летний испанец играет нестабильно, нередко выпадает из игры, вследствие чего и не задержался в алматинском клубе. Хотя в отсутствии класса его не упрекнуть. В некоторых ситуациях способен сыграть нестандартно или неожиданно пробить для вратаря, может эти качества позволят ему впечатлить Димитара Димитрова и заполучить возможность продолжить карьеру в амбициозной команде.
Изу Азука
Нигерийский нападающий хорошо знаком казахстанским болельщикам по выступлениям за «Иртыш» и «Тараз». Ни в одном из клубов не впечатлял, проведя в общей сложности 25 игр и забив четыре гола. Потом перебрался в турецкий клуб второй лиги «Ени Малатьяспор». В девяти матчах голами не отметился. В текущее межсезонье прибыл в расположение «Акжайыка» и, по сообщениям некоторых СМИ (клуб никак не освещает свою подготовку к сезону), заключил с уральцами соглашение до конца года. Трудно сказать, чем он приглянулся тренерскому штабу. Видимо, Вахиду Масудову известно, как найти подход к 27-летнему форварду.
Алексей Петрушин
Россиянин еще со времен работы в «Кайрате» зарекомендовал себя квалифицированным специалистом. И поэтому было удивительно, что к его услугам не прибегали клубы КПЛ, не считая «Спартака» (Семей). Тем не менее, состоялось его третье пришествие в Казахстан. На этот раз в «Ордабасы». В Шымкенте команда неплохая, если отбросить в сторону возраст игроков. Будут, конечно, еще новички из числа легионеров.
Напомним, что зимнее трансферное окно открыто до 3 апреля.
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