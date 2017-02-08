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8 февраля 2017, 12:26 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Агент Кураньи: Неправда, что Кевин тренируется с «Динамо», потому что хочет подписать контракт. Он поддерживает форму

Агент Кевина Кураньи Юрген Кнаппенбергер рассказал, с какой целью его подопечный тренируется с брестским «Динамо» в Турции.

Агент <span class=error>Кевина</span> <span class=error>Кураньи</span> <span class=error>Юрген</span> Кнаппенбергер рассказал с какой целью его подопечный тренируется с брестским Динамо в Турции. Увеличить
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Кевин сейчас в Турции с другом — и он тренируется с бретским «Динамо», чтобы поддержать форму перед Кубком легенд, который пройдет на следующей неделе в Москве. Это все. Неправда, что он тренируется, потому что хочет подписать контракт. Кстати, я не думаю, что футболист такого класса должен доказывать на тренировках, что он заслуживает контракт. Кевин благодарен. что у него есть возможность поддержать форму с «Динамо».

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