Агент Кураньи: Неправда, что Кевин тренируется с «Динамо», потому что хочет подписать контракт. Он поддерживает форму

Кевин сейчас в Турции с другом — и он тренируется с бретским «Динамо», чтобы поддержать форму перед Кубком легенд, который пройдет на следующей неделе в Москве. Это все. Неправда, что он тренируется, потому что хочет подписать контракт. Кстати, я не думаю, что футболист такого класса должен доказывать на тренировках, что он заслуживает контракт. Кевин благодарен. что у него есть возможность поддержать форму с «Динамо».