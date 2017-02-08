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8 февраля 2017, 11:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» приобретёт защитника «Сан-Паулу» Войновича

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне намерен усилить линию обороны своей команды.

В связи с этим аргентинский специалист обратил внимание на бразильского защитника сербского происхождения «Сан-Паулу» Лянко Войновича, сообщает Fox Sports.

Согласно информации источника, испанский клуб предложил за футболиста € 6 млн, и «Сан-Паулу» принял предложение. Футболист будет защищать цвета «Сан-Паулу» до лета, после чего «Атлетико» попытается взять его к себе. Всё будет зависеть от того, сможет ли мадридский клуб обжаловать санкции ФИФА в спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). Если же «Атлетико» это не удастся, то Войнович будет играть на правах аренды за другой клуб до истечения срока санкций.

«Атлетико» и «Реал» были наказаны ФИФА запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов за нарушение правил трансферов футболистов, не достигших возраста 18 лет. Но затем «Реал» в течение 90 дней решил вопрос в свою пользу и летом 2017 года уже сможет регистрировать новых игроков. Ранее аналогичными санкциями ФИФА была наказана и «Барселона», не сумев их обжаловать в CAS.

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