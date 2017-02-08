«Вердер» не намерен увольнять исполняющего обязанности главного тренера Нури

Об этом сообщил спортивный директор клуба Франк Бауманн.



«Нецелесообразно рассуждать о смене тренера, если обратить внимание на игру команды в последнем матче. Под его руководством игра “Вердера” прогрессировала. Нури всегда готовит команду достойно к встрече с очередным соперником», — цитирует Бауманна Sport Bild.



В матче 19-го тура Бундеслиги «Вердер» на выезде проиграл «Аугсбургу» (2:3). Команда в данный момент с 16 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.



Нури возглавил «Вердер» по ходу сезона, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Виктора Скрипника.