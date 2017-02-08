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8 февраля 2017, 11:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вердер» не намерен увольнять исполняющего обязанности главного тренера Нури

Руководство бременского «Вердера» продолжает доверять исполняющему обязанности главного тренера Алексендеру Нури, несмотря на незавидное положение команды в чемпионате Германии.

Об этом сообщил спортивный директор клуба Франк Бауманн.

«Нецелесообразно рассуждать о смене тренера, если обратить внимание на игру команды в последнем матче. Под его руководством игра “Вердера” прогрессировала. Нури всегда готовит команду достойно к встрече с очередным соперником», — цитирует Бауманна Sport Bild.

В матче 19-го тура Бундеслиги «Вердер» на выезде проиграл «Аугсбургу» (2:3). Команда в данный момент с 16 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.

Нури возглавил «Вердер» по ходу сезона, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Виктора Скрипника.

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