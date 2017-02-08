Трансфер С. Реброва назван худшим в истории «Тоттенхэма» по версии ESPN

Украинец перешёл в стан «шпор» из «Динамо» летом 2000 года за рекордные на тот момент для лондонского клуба £ 11 млн.



В первом сезоне Ребров забил девять мячей в 29 матчах, а во втором форвард был отдан в аренду в «Фенербахче», после чего Ребров покинул «Тоттенхэм» как свободный агент.



Лучшей покупкой в истории «Тоттенхэма» был признан Гарет Бэйл. Валлиец перешёл из «Саутгемптона» в 2007 году за £ 10 млн, а спустя шесть 6 лет «Реал» приобрёл футболиста за £ 85 млн.