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8 февраля 2017, 11:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Трансфер С. Реброва назван худшим в истории «Тоттенхэма» по версии ESPN

Трансфер Сергея Реброва, ныне главного тренера киевского «Динамо», признан худшей покупкой в истории «Тоттенхэма» по версии ESPN.

Трансфер Сергея <span class=error>Реброва</span> ныне главного тренера киевского Динамо признан худшей покупкой в истории Тоттенхэма по версии <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Украинец перешёл в стан «шпор» из «Динамо» летом 2000 года за рекордные на тот момент для лондонского клуба £ 11 млн.

В первом сезоне Ребров забил девять мячей в 29 матчах, а во втором форвард был отдан в аренду в «Фенербахче», после чего Ребров покинул «Тоттенхэм» как свободный агент.

Лучшей покупкой в истории «Тоттенхэма» был признан Гарет Бэйл. Валлиец перешёл из «Саутгемптона» в 2007 году за £ 10 млн, а спустя шесть 6 лет «Реал» приобрёл футболиста за £ 85 млн.

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