«Барселона» подаст апелляцию на удаление Суареса в полуфинале Кубка Испании с «Атлетико»
Руководство каталонской «Барселоны» подаст апелляцию на вторую желтую карточку нападающего команды Луиса Суареса в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против мадридского «Атлетико» (1:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.
На 90-й минуте матче уругвайский нападающий получил второе предупреждение за удар локтем и был удален.
Сам Луис Суарес в послематчевом интервью прокомментировал этот эпизод так: «Вторая желтая карточка — это просто смешно. Там не было нарушения правил, я не делал абсолютно ничего. Но вы сами понимаете. Надеюсь, клуб разберется в этой ситуации».
Напомним, ответная полуфинальная встреча команд, состоявшаяся в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 1:1. На гол Луиса Суареса (43-я минута) мадридцы ответили точным Кевина Гамейро (83-я), который тремя минутами ранее не реализовал пенальти.
При этом обе команды заканчивали матч в меньшинстве: у «Барселоны» были удалены Серхи Роберто (57-я) и Суарес (90-я), в составе «Атлетико» красную карточку получил Янник
Первая игра команд, прошедшая 1 февраля в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Барселоны», которая по сумме двух встреч завоевала путевку в финал.
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